Turismo giubilare alle porte, controlli del Nas nei B&B: in Molise diffidati dall'Arma 10 operatori

TERMOLI. Il 2025 sarà anno giubilare in Italia e così si attende un ulteriore sprint dell’accoglienza turistica, per questo, i Carabinieri per la Tutela della Salute, coi nuclei del Nas dei comandi regionali, anche in Molise, hanno promosso una serie di controlli capillari sulle strutture della ricettività diffusa.

Trenta sono state, all’incirca, le residenze e i B&B visitati dai militari dell’Arma guidati dal luogotenente Mario Di Vito nella nostra regione.

Per fortuna, come già avvenuto settimane or sono sulle mense scolastiche, il trend molisano è più legale di quello emerso altrove, formulate piccole contestazioni amministrative relative alla mancata informazione ai clienti (tariffe giornaliere, numero ricettività massima ecc...).

Sono stati 10 i titolari di B&B diffidati a sanare le irregolarità riscontrate.

Nella campagna nazionale, i Carabinieri per la Tutela della Salute ‒ d’intesa con il Ministero della Salute ‒ hanno voluto verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento nel settore dei B&B, strutture situate in immobili che erogano ospitalità e servizio di prima colazione, dotate di un soggiorno con annesso angolo cottura o cucina, ed aventi un massimo di tre camere da destinare agli ospiti con un totale massimo consentito di posti letto non superiore complessivamente a 8. Altra caratteristica: il titolare o il gestore deve avere la residenza nella struttura, riservandosi una camera da letto all’interno della stessa.

Sono state controllate oltre 1.000 strutture ricettive: in 1 su 5 (circa 200) sono state riscontrate irregolarità che, nella maggioranza dei casi, hanno riguardato difformità dei titoli autorizzativi e aumento della capacità ricettiva, seguite da carenze igienico-sanitarie e violazioni in materia di sicurezza. Particolare attenzione è stata posta alla Capitale, anche in vista dell’imminente apertura dell’Anno Giubilare: solo nell’ultima settimana sono stati controllati oltre 30 B&B, di cui 7 non in regola. Nel complesso, sono state:

‒ segnalate 174 persone all’autorità amministrativa e 23 quella giudiziaria;

‒ accertate 289 violazioni amministrative e 31 penali;

‒ irrogate sanzioni pecuniarie per oltre 155mila euro.

Quello della proliferazione incontrollata dei B&B è un fenomeno che non conosce arresto, specialmente negli ultimi anni e nelle principali località turistiche, tra cui Roma dove, a breve, sarà inaugurato l’Anno Giubilare. Sono sempre più gli appartamenti che vengono frazionati per ricavarne strutture ricettive.