L'allarme furti, colpi tra costa e hinterland: auto scura "immortalata" dai residenti

BASSO MOLISE. Tentativi di furti in diverse località del basso Molise, quelle compiute negli ultimi giorni, soprattutto nell'area compresa tra Larino e dintorni, peraltro documentati anche con alcuni video diffusi sui canali social e WhatsApp.

Pare non ci sia davvero soluzione di continuità a questa serie di colpi, alcuni a segno, altri no, con ladri e banditi messi anche in fuga dalla solerzia con cui i proprietari non si fanno cogliere di sorpresa, ma questo innesca anche altri rischi, quelli di possibili aggressioni e colluttazioni.

C'è chi tra i residenti mostra di non avere timore alcuno nell'affrontare i malintenzionati, anche se occorre ribadire che la prima azione da compiere sia quella di allertare le forze dell'ordine, anche per cercare di "intrappolare" i malviventi nelle consuete vie di fuga.

Sempre più spesso vengono segnalate auto sospette di colore scuro, con 3 o 4 persone. Furti che avvengono anche a Termoli, con una specie di acrobati che risalgono lungo le grondaie, circostanza che abbiamo appreso nelle ultime ore, avvenuta non molti giorni fa.

Insomma, al di là di ciò che recitano le statistiche, la tensione è alta e dopo il boom di furti d'auto, adesso l'attenzione maggiore si riserva ai predoni di abitazioni, che in verità non hanno mai smesso di agire, come ribadivamo nella stessa scorsa estate, quando i riflettori erano accesi sui veicoli portati via.

L'immagine che pubblichiamo è relativa a via De Curtis, a Larino.