Furto nella notte a Mafalda, rubati trattore e seminatrice

MAFALDA. Furto a Mafalda in piena notte: i ladri hanno colpito un’azienda agricola portando via un trattore di ultima generazione e una seminatrice. L’episodio si è verificato intorno alle 3, quando ignoti hanno manomesso le telecamere di sorveglianza e si sono dileguati con la costosa refurtiva, stimata in oltre centomila euro. Pare che abbiano tentato di rubare anche altri mezzi agricoli, senza però riuscirci. Dopo il colpo, i malviventi si sono allontanati nelle campagne circostanti, dove con ogni probabilità li attendeva un camion per il trasporto del trattore verso la destinazione finale.

Il furto arriva a pochi giorni di distanza da quello, ancora più clamoroso, avvenuto a San Martino in Pensilis, dove sono stati rubati ben quattro trattori nel pieno centro cittadino. Entrambi i casi sembrano indicare l’operato di bande organizzate, capaci di pianificare nei minimi dettagli i colpi e di agire con rapidità.

Le indagini sono ora nelle mani dei Carabinieri, che cercheranno di individuare i responsabili e di verificare eventuali collegamenti tra i due episodi. Intanto, cresce la preoccupazione tra gli agricoltori, che si trovano a fronteggiare un fenomeno sempre più frequente e dannoso per le loro attività.