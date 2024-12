Visite allergologiche a Termoli, a gennaio arriva il dottor Del Biondo

TERMOLI. Sarà il dottor Pietro Del Biondo a garantire, dal 7 gennaio 2025, le visite allergologiche all’ambulatorio di Termoli. Dopo 7 mesi il servizio verrà riattivato e per i primi 30-45 giorni le prestazioni saranno erogate a pazienti che avevano già prenotato. Una volta recuperate quelle rimaste inevase, per la quiescenza del precedente professionista, sarà attivato il Cup per soddisfare nuove richieste.

Per il momento, le visite di allergologia e di controllo, saranno effettuate il martedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Sarà possibile sottoporsi a prick test e patch test.

L’Asrem, in collaborazione con il Distretto Sanitario di Termoli, stava lavorando da tempo per assicurare nuovamente il servizio in Basso Molise. La disponibilità dell’allergologo ed immunologo Del Biondo ha reso possibile il proseguo dello stesso e non è escluso che ulteriori professionisti possano supportare tali attività.