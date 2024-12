Danni e incuria: lo stato critico dei lecci in centro

TERMOLI. Il comitato Più Alberi denuncia lo stato critico in cui versano i lecci del centro cittadino. Attraverso alcune immagini, viene documentato il danno evidente arrecato al leccio più longevo e rigoglioso della piazza a Termoli. A causare il problema, secondo quanto riportato, sarebbero stati i gestori delle giostre che hanno occupato l’area fino a ieri, lasciando un grande vuoto nella chioma dell’albero.

Il Comitato si chiede come sia possibile che simili episodi vengano affrontati soltanto a posteriori, quando ormai il danno è stato già arrecato. Non essendoci controlli adeguati, chi ha provocato il problema ha potuto andarsene senza conseguenze, lasciando dietro di sé uno scempio.

Il caso di questo leccio, però, non è isolato. Il Comitato ha annunciato l’invio di ulteriori immagini per documentare la cattiva salute generale dei lecci presenti in centro, molti dei quali sono ormai morti. Una delle cause principali sembra essere rappresentata dagli sversamenti illeciti di acqua mista a detersivi, ma non si escludono altri fattori, che richiederebbero un approfondimento mirato.

Secondo le segnalazioni raccolte dal Comitato e da alcuni cittadini, i rigoli di acqua contaminata provenienti da attività commerciali finiscono spesso per raggiungere le aiuole degli alberi, danneggiandoli irrimediabilmente.

Il Comitato Più Alberi ribadisce che questa situazione non è nuova. Da tempo si cerca di sensibilizzare le autorità competenti e l’opinione pubblica, pubblicando denunce e aggiornamenti sui social. Tuttavia, i risultati restano scarsi e la situazione continua a peggiorare.

La condizione dei lecci del centro appare ormai come una vera e propria ecatombe inarrestabile, che minaccia di privare la città di un importante patrimonio ambientale e paesaggistico. Una maggiore attenzione e interventi tempestivi sono indispensabili per arginare questa strage silenziosa.

