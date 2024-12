Giovane deruba un anziano mentre scarica i bagagli, arrestato dalla Polizia

Tolleranza zero

CAMPOBASSO. A Campobasso gli agenti delle volanti della questura hanno arrestato il responsabile del furto di un borsello di cui è stato vittima un anziano automobilista.

Il 78enne, di ritorno da un breve viaggio, aveva parcheggiato l'auto sotto casa e mentre era intento a scaricare i bagagli, un malintenzionato si è avvicinato sottraendo il borsello all'interno dell'abitacolo.

Una passante che ha assistito alla scena ha notato un ragazzo accovacciato dietro la macchina, pensando in un primo momento si trattasse di un nipote che stava aiutando il nonno. Quando invece si è accorta che il giovane ha aperto una portiera dell'auto e ha preso un borsello, ha capito che in realtà si trattava della consumazione di un furto. La donna ha subito contattato il 113, fornendo alla sala operativa una precisa descrizione del soggetto. Sono bastati pochi istanti agli agenti delle Volanti per giungere sul posto e bloccare il responsabile che alla vista dei poliziotti ha tentato invano di liberarsi del maltolto.

L'anziano derubato è così rientrato in possesso del proprio borsello.