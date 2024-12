Rapina in casa, malviventi prendono in ostaggio un medico e la moglie e fuggono col bottino

APRICENA. Attimi di terrore quelli vissuti nella serata di ieri, nell'abitazione di un noto medico specialista, diventato ostaggio, insieme alla moglie, di una banda di malviventi senza scrupoli piombati nella sua abitazione.

E' successo ad Apricena: in azione, secondo le prime informazioni raccolte, erano almeno quattro uomini, tutti incappucciati e, pare, armati; una quinta persona attendeva i complici in auto. I malviventi avrebbero puntato la cassaforte. Non è chiaro, al momento, l'ammontare dell'eventuale bottino.

Le vittime, benché sotto choc, non avrebbero riportato conseguenze fisiche. L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso. Si tratta di un nuovo caso di criminalità che scuote la comunità di Apricena, già provata dall'eclatante assalto in gioielleria, messo a segno la scorsa settimana, con un escavatore.

"Siamo stanchi, questa situazione è diventata invivibile", commenta a FoggiaToday il sindaco di Apricena, Antonio Potenza. "Siamo ostaggio di folli che non permettono alle persone di stare tranquille a casa propria, che salgono sul balconi delle abitazioni arrampicandosi attraverso i pluviali. Spero che le forze dell'ordine li assicurino al più presto alla giustizia, perchè la gente inizia ad essere molto stanca".

L'appello generale è quindi alla sicurezza: "Continuiamo a chiedere una presenza maggiore delle forze dell'ordine sul territorio, soprattutto in orario serale e notturno per dare maggiore sicurezza ai cittadini e allontanare dalla città questi balordi e delinquenti che, verosimilmente. che non sono del posto. Dobbiamo alzare l'asticella dell'attenzione e della protezione sul territorio", conclude il primo cittadino. (Foggia Today).