La 63esima Charter Night del Lions Club Termoli Host

TERMOLI. Negli ambiente del Resort Villa Livia di Termoli si è svolta la 63° Charter Night del Lions Club Termoli Host, nella quale i soci del club, insieme ad alcuni ospiti, hanno celebrato la ricorrenza del compleanno del loro sodalizio.

L’incontro è stato introdotto dal cerimoniere del Lions Club Termoli Host Tommaso Freda e dalla Cerimoniera Distrettuale Katiuscia Menna, i quali hanno illustrato il percorso della riunione e dato il benvenuto al Governatore Mario Boccaccini e alle autorità presenti.

Nel suo intervento, La Presidente Alessandra Candela ha osservato che il Lions Club è sinonimo di servizio, amicizia, solidarietà, sottolineando che i Lions , con la realizzazione dei progetti e service per la collettività, hanno la missione di migliorare la qualità della vita delle persone, attraverso progetti concreti e iniziative che rispondano ai bisogni del territorio.

Candela ha poi ricordato tutti coloro che hanno reso possibile la costituzione del Club Termoli Host, ringraziando in particolare i soci fondatori che più di 63 anni fa hanno iniziato questa avventura. Ha poi continuato sostenendo che il Club ha ancora tante sfide e tante opportunità da cogliere portando avanti progetti che possano migliorare la società, promuovere la cultura, l’educazione e la solidarietà, invitando tutti i soci a partecipare attivamente alla missionne dell’associazione. Alla fine ha fatto una breve sintesi di alcuni service già realizzati menzionando in particolare quello sulla cosiddetta “Terra dei Fuochi” che ha avuto come protagonista don Maurizio Patriciello parroco di Caivano da anni impegnato nella difesa di quei territori, ha accennato al service sulla “Salute Mentale” realizzato presso l’Istituto Tiberio- Boccardi, il service sulle “Allergie e Intolleranze Alimentari" svolto presso I'Istituto Alberghiero Federico di Svevia che ha avuto come relatrice la dott.ssa M.Laura De Cristofaro ed alla "donazione di un defibrillatore" alla Scuola dell'Infanzia Campolieti che in tal modo ha potuto adeguare la struttura alle prescrizioni normative. Ha concluso il suo intervento rivolgendo un pensiero ai soci che sono deceduti in questi anni.

II Governatore distrettuale Mario Boccaccini nel suo appassionato intervento, ha dimostrato tutta la sua sensibilità, nel sollecitare i club a portare avanti temi come la giustizia, i bisogni delle persone fragili, le emergenze sociali e sanitarie, le tragedie umanitarie provocate dai conflitti bellici, purtroppo sempre più numerosi in questi ultimi tempi, il diritto di ognuno ad avere una vita libera dignitosa e con pari opportunità. Tutti questi temi per i Lions sono occasione di intervento per la realizzazione azioni positive che, se portate avanti con coerenza e continuità, conducono ad una crescita personale e sociale.

Nel corso della cerimonia è stata festeggiata l'ammissione di quattro nuovi soci, l'ing. Giacomo Medulli, 1l'ing. Michele Sappracone, il dott. Giovanni Leone e l'avv. Jacopo Desiderio.

La Presidente Candela, ha consegnato un riconoscimento al socio Bernardino Sgobba per i 50 anni di appartenenza al Lions club Termoli Hoste conferito un riconoscimento al sostituto commissario della Polizia di Stato e Comandante della Polizia Stradale di Termoli Salvatore Augelli in segno di gratitudine per la dedizione e l'impegno profusi a supporto dei lions nella realizzazione del service sulla Sicurezza Stradale. II Presidente del Leo Cub Marco Glave ha festeggiato, insieme con i soci la VII° Charter Nigth del Leo Club Di Termoli. I soci del Lions Club Termoli Host e la Presidente, ringraziano tutti gli illustri ospiti intervenuti alla 63° Charter Night, II Governatore Mario Boccaccini, il Presidente della VII° Ciscoscrizione del Distretto 108 A Luigi Spadaccini, la Cerimoniera Distrettuale Katiuscia Menna, tutti i Presidenti dei Club intervenuti e l'Assessore Regionale Michele Marone.

Galleria fotografica