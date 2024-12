Veicolo in panne manda in tilt la carreggiata Sud dell'A14

TERMOLI. Un pomeriggio complicato per chi stava viaggiando sulla carreggiata Sud dell'A14, nella fascia costiera molisana, a causa di un veicolo in panne che ha costretto a far rallentare notevolmente la circolazione. Sul posto intervenuti gli agenti della Polizia autostradale di Vasto Sud, che hanno fatto sì che il mezzo si spostasse e permettesse di nuovo il deflusso di auto e mezzi pesanti.

Code notevoli si erano formate a causa di questo intoppo.