"Award of Excellence" conferito negli Stati Uniti al criminologo Vincenzo Musacchio

LARINO. Dagli Stati Uniti un premio importante al criminologo Vincenzo Musacchio.

Arriva l’Award of Excellence concesso dalla Associazione Internazionale dei Capi della Polizia distrettuale degli Stati Uniti. Un riconoscimento importantissimo concesso a Musacchio per i suoi studi sulla criminalità organizzata transnazionale condotti anche con l’ex Procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. Un premio molto importante a livello internazionale.

Lo hanno già ottenuto nomi illustri della lotta alle mafie tra cui gli italiani Rocco Chinnici, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Antonino Caponnetto e l’americano Rudolph Giuliani. Per il criminologo molisano ancora un riconoscimento proveniente dall’altro versante dell’oceano che attesta l’importanza dei sui studi sulle metamorfosi delle nuove mafie. Così Musacchio da noi contattato dopo la notizia del premio: «Ringrazio il comitato scientifico che mi ha assegnato questo premio. Se dovessi ringraziare tutti coloro verso i quali mi sento debitore, non finirei più. Prima di me il premio è andato a persone che hanno fatto la storia dell’antimafia, di conseguenza, la mia gioia è realmente indescrivibile».