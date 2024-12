"Natale bianco", probabili fiocchi di neve in arrivo durante le feste

TERMOLI. Con l'avvicinarsi del Natale, in Molise si respira aria di festa, ma anche di curiosità riguardo alle condizioni meteo previste per i prossimi giorni.

Le previsioni meteo ci offrono uno scenario piuttosto variabile, con temperature rigide e qualche sorpresa dal cielo. Già da oggi, 20 dicembre, il tempo si presenta prevalentemente nuvoloso, con temperature che si aggirano intorno ai 6°C. Nei prossimi giorni, le massime non supereranno gli 8°C, mentre le minime potrebbero scendere fino a 2°C, regalandoci un'atmosfera decisamente invernale.

Sabato 21 dicembre il sole farà capolino tra le nuvole, ma sarà una giornata fredda, con minime che potrebbero scendere sotto lo zero. Domenica 22 vedrà un graduale aumento della nuvolosità, preludio a un inizio settimana più movimentato dal punto di vista meteorologico.

Lunedì 23 dicembre sono previste leggere piogge, ma la vera protagonista potrebbe essere la neve, attesa per la vigilia di Natale, martedì 24 dicembre. Le temperature saranno ideali per qualche fiocco, con massime intorno ai 3°C e minime che toccheranno lo zero. Un Natale bianco non è del tutto escluso, soprattutto nelle zone collinari e montuose.

Oltre al freddo, è bene prestare attenzione ai venti, che potrebbero essere intensi durante il fine settimana, con alcuni avvisi di allerta meteo già diramati. In particolare, venerdì e sabato sono previsti venti forti e possibili nevicate oltre i 700-800 metri di altitudine. Per chi ha in programma viaggi o attività all'aperto, è consigliabile tenersi aggiornati sulle condizioni meteo e pianificare con prudenza.

In conclusione, il Molise ci regalerà un Natale dal sapore autentico, con un clima freddo e forse anche un po' di magia bianca. Non resta che prepararci con sciarpe e cappotti, pronti ad accogliere il Natale con il calore delle tradizioni e, magari, sotto una lieve coltre di neve.