Pneumatici "tagliati" e automobilisti derubati, torna il fenomeno in città

In guardia sab 21 dicembre 2024

TERMOLI. Torna d’attualità il tentativo di furto con “taglio” degli pneumatici alle auto in sosta nei pressi del centro commerciale di turno o di uffici particolarmente affollati.

E’ quanto avvenuto nella giornata di giovedì a un automobilista, per fortuna in macchina non aveva nulla che potesse essere trafugato.

In precedenza, è andata peggio a due anziani, che nei pressi delle Poste hanno subito lo stesso trattamento.

«Sono entrati due anziani disperati, avevano forato una gomma della loro auto e con la scusa dell'aiuto dall'altra parte il complice ha aperto la portiera e rubato tutto».

Testimonianza che vista la recrudescenza del fenomeno, ha indotto un nostro lettore a voler sensibilizzare a riguardo, per mettere in guardia da questi rischi.