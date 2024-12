Rinnovato il protocollo d'intesa tra Plastic Free e il comune di Termoli

TERMOLI. Nella mattinata di ieri è stato rinnovato il protocollo di intesa tra l’associazione ambientalista Plastic Free e il Comune di Termoli. A mettere nero su bianco erano presenti l’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola, l’avvocato Giuseppe Fabbiano referente regionale per il Molise di Plastic Free e l’ingegner Gianfranco Bove.

Già nel 2023 il Comune di Termoli è rientrato nei quattro comuni italiani più virtuosi eletti proprio da Plastic Free a seguito di un lavoro certosino promosso sul territorio in stretta collaborazione con l’associazione ambientalista.

Proprio per continuare il lavoro già intrapreso, l’amministrazione comunale ha deciso di rinnovare un accordo che fin da suo ha prodotto i suoi effetti grazie alla sinergia creata tra l’Ente e l’associazione. L’obiettivo del protocollo di intesa rimane, sostanzialmente, il continuare a creare un canale di comunicazione diretto tra le parti al fine di semplificare i passaggi burocratici ma anche di sviluppare e promuovere attività ambientaliste sul territorio di riferimento grazie al volontariato.

Plastic Free con la firma del protocollo si impegna a estendere la propria comunicazione on line affiancando il Comune in azioni virtuose e promuovendo iniziative per la pulizia ambientale attraverso appuntamenti dedicati e lezioni di educazione ambientale nelle scuole.

Il Comune di Termoli dal canto suo si impegnerà a prestare massima attenzione alle attività promosse da Plastic Free segnalando tutte le situazioni di abbandono rifiuti evidenziate dall’associazione ambientalista.

“Siamo soddisfatti – ha detto l’assessore Ciciola – del cammino intrapreso con Plastic Free. L’intesa con l’associazione ambientalista assicura la volontà del Comune di Termoli di continuare a lavorare in direzione della sostenibilità e della tutela ambientale”.