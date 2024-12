Vigili del fuoco salvano un cane da un cunicolo lungo 15 metri

GUGLIONESI. In data odierna in agro del comune di Guglionesi, la squadra Vigili del Fuoco di Termoli unitamente con personale Gos (Gruppo Operativo Speciale) di Campobasso, operante con macchine escavatrici in situazioni di crolli e dissesti, è intervenuta per il salvataggio di un cane da caccia inoltratosi all'interno di una tana (tunnel) lunga circa 15 metri.

Per estrarlo è stata utilizzata una camera con sonda per meglio individuare l'animale e utilizzato un escavatore per la rimozione del terreno sovrastante adottando tutte le cautele del caso.

Il cane è stato ritrovato in buone condizioni e riconsegnato al proprietario.

