Scontro tra due auto sulla statale 16, Fiat Panda si ribalta

MONTENERO DI BISACCIA. Incidente stradale al km 529 sulla statale 16, nella serata di oggi. A scontrarsi una Fiat Panda con una Mercedes vecchio tipo.

A causa dell'impatto, l'utilitaria si è ribaltata. Illeso il conducente della berlina, i due occupanti della citycar sono stati soccorsi dal 118 Molise, dai Carabinieri della compagnia di Termoli e dai Vigili del fuoco.

Per fortuna, non avrebbero riportati conseguenze particolari, ma sono stati trasportati in ambulanza, coi volontari della Misericordia di Termoli, al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, per gli opportuni accertamenti.

Per compiere le operazioni di soccorso e i rilievi ai veicoli, registrati rallentamenti alla circolazione, col traffico gestito a senso unico alternato.