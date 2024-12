"Natale coi fiocchi": neve e calo delle temperature con allerta gialla

MOLISE. Una nuova ondata di maltempo sta interessando il Molise, con un abbassamento delle temperature e neve in arrivo già dalle prime ore della giornata. Campobasso e le zone limitrofe sono state le prime a registrare i primi fiocchi, ma l'intero territorio regionale è destinato ad essere coinvolto nelle prossime ore.

La perturbazione, che si estenderà anche a martedì 24 dicembre, porterà nevicate a quote collinari, con accumuli significativi a partire dai 700-900 metri. Il fenomeno si intensificherà, con la neve che potrebbe scendere fino a quote più basse, interessando anche le aree di bassa collina. A quote inferiori, invece, sono previste piogge, che alternano a momenti di forte vento.

La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per tutta la giornata odierna e per le successive 24-30 ore, avvisando della possibile formazione di disagi dovuti alla neve e ai forti venti, con rinforzi di burrasca lungo la fascia costiera. Il mare, che sarà molto mosso, potrebbe raggiungere condizioni di agitato in alcune zone.

Le temperature, in particolare nella fascia serale, sono destinate a scendere in modo significativo, portando con sé condizioni meteo particolarmente rigide per la regione. Gli esperti invitano la popolazione alla massima prudenza, specialmente in presenza di neve e vento forte.