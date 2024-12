L'allarme cinghiali per gli automobilisti: «Investimenti sempre più frequenti»

MONTENERO DI BISACCIA. Un automobilista e nostro lettore, attraverso una sua testimonianza personale, vuole portare a conoscenza della cittadinanza che, nella piena noncuranza delle istituzioni, il pericolo derivante dai cinghiali.

«Mi è successo domenica sera di investire sulla Statale 16, di fronte allo svincolo del centro commerciale Costaverde, un cinghiale con la mia autovettura. Ovviamente è stato inutile allertare ed aspettare le forze dell'ordine che non hanno provveduto ad inviare una pattuglia per l'accertamento del sinistro e un nemmeno a rimuovere l'animale ormai deceduto e giacente sul manto stradale.

La situazione è cronica poiché questi sinistri sono ormai frequentissimi anche se non pubblicizzati. Nella marina di Montenero ci sono colonie di cinghiali, alcuni giorni fa sulla strada c'erano due carcasse, uno per corsia (e quindi due sinistri) e ieri hanno attraversato la statale tra le auto in transito circa una decina di esemplari.

Dove sono le istituzioni? La Regione Molise si trova a rimborsare continuamente i poveri malcapitati che ovviamente devono affrontare le conseguenze. Aggiungo che noi poveri sfortunati, vittime dei cinghiali, ci dobbiamo anche augurare di ammazzarli, pena il mancato riconoscimento del sinistro e quindi del mancato risarcimento che comunque, se tutto va bene, avviene dopo qualche mese.

Ormai la situazione è insostenibile e perché quella zona, ormai infestata dagli ungulati, è anche trafficatissima per via del centro commerciale».