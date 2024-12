Maltempo a Termoli: interventi e criticità sul territorio

TERMOLI. La città di Termoli è stata duramente colpita dal forte vento, che ha provocato numerosi danni e situazioni di pericolo. La squadra di manutenzione del settore lavori pubblici è attiva da ieri per affrontare le emergenze e mettere in sicurezza le aree colpite.

Situazioni rilevate:

Via America: recinzione cantiere abbattuta.

Via Oliviero: recinzione cantiere spostata su strada.

Via Dante: caduta di calcinacci.

Via Giappone: albero caduto.

Via Mascilongo: caduta tegole.

Via del Molinello: oggetti presenti sulla strada.

Via Montecarlo: recinzione cantiere abbattuta.

Corso Nazionale: cartellonistica pericolante.

Piazza Vittorio Veneto: pannelli edili riversati sulla piazza.

Lungomare Vespucci: albero caduto sulla carreggiata.

Cartelli stradali: numerosi caduti in varie zone.

Interventi straordinari:

Via Po: chiuso un tratto di strada a causa del pericolo di caduta di un grosso pino. Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, sono state posizionate transenne per la messa in sicurezza.

Oltre alla squadra di manutenzione del settore lavori pubblici, sono attive sul territorio le forze di Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di emergenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza, con particolare attenzione alla viabilità e alla rimozione degli ostacoli.

L’amministrazione comunale di Termoli resta in costante monitoraggio della situazione, con interventi che proseguiranno nelle prossime ore per garantire la sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture.

Galleria fotografica