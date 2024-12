Mareggiata a Rio Vivo, strada chiusa e famiglia evacuata

TERMOLI. Ancora una volta le mareggiate causano disagi gravi a chi abita nella zona di Rio Vivo-Marinelle, alla periferia Sud di Termoli. In particolare, le condizioni meteo-marine hanno provocato onde di ritorno dal litorale, che hanno allagato la strada di via Germano Reale, al civico 15.sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, la Polizia locale e la squadra di manutenzione del Comune. Purtroppo, una famiglia è stata costretta all'evacuazione, proprio nel giorno della Vigilia di Natale, di cui si sta occupando direttamente il sindaco Nico Balice, per la sistemazione dei componenti del nucleo familiare.

A causa del nubifragio e del forte vento che stanno interessando la costa, si comunica che due nuclei familiari sono stati evacuati dalle rispettive abitazioni che si trovano in Via Del Germano Reale nel quartiere di Rio Vivo a Termoli.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale che hanno provveduto alle operazioni di sgombero a causa della mareggiata che ha interessato la zona e che, gioco forza, teneva tre persone bloccate in casa.

Per la prima famiglia formata da due persone si è provveduto all’individuazione di un bed & breakfast, la seconda ha invece provveduto in modo autonomo trovando sistemazione presso l’abitazione di alcuni parenti.

