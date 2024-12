Maltempo causa distacchi di energia elettrica, in arrivo i generatori Enel

TERMOLI. Tra i disagi causati dal maltempo, sia in Molise che in Abruzzo, i distacchi di energia elettrica. Dalla mattinata di oggi, problemi per la mancata fornitura di corrente sono stati registrati sul litorale Nord di Termoli, segnalati sia a noi che all'Enel dai residenti del villaggio "La Piazza".

Per risolvere la questione, Enel distribuzione sta inviando dei generatori, attraverso cui si potranno rialimentare le linee al momento disattivate per i danni causati dalle condizioni climatiche.

Già nella tarda serata di ieri in centro c'erano stati problemi di blackout, con parte della zona al buio.