Fiamme nel locale contatori di una palazzina, il 115 soccorre un residente

CAMPOBASSO. Nella giornata di Natale in Via San Lorenzo nel Comune di Campobasso, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta, con l'utilizzo un'autopompa, un modulo antincendio e un'autoscala, per un incendio in un locale contatori posto all'ingresso di una palazzina di due piani.

All'arrivo sul posto la squadra ha trovato gli ambienti pieni di fumo provocati dall'incendio e facendo utilizzo di autoprotettori è riuscita prima a lavorare in sicurezza per estinguere l'incendio e poi raggiungere un uomo che, per sfuggire ai fumi si era rifugiato in un locale posto all'ultimo piano dell'abitazione.

L'intervento è terminato con l'interdizione degli appartamenti coinvolti fino alla loro messa in sicurezza.