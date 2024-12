Falla nella conduttura del metano a Mafalda, il sindaco: «Abbiamo rischiato grosso»

MAFALDA. Una comunicazione diretta, quella del sindaco di Mafalda, Egidio Riccioni, che nella serata di ieri ha reso noto ai residenti del rischio corso per una perdita di gas avvenuta sul territorio comunale nel giorno di Natale.

«Vi scrivo per informarvi sulla tragedia sfiorata nel nostro paese il giorno di Natale: il consigliere Marino Ramundi, passando per via dei Colli ha notato un forte odore di gas metano che mi ha subito segnalato. Impensierito dalla gravità della notizia, mi sono recato senza perdere tempo sul posto e una volta constatata la pericolosità della situazione ho immediatamente allertato Vigili del fuoco e la ditta appaltante.

Poiché i lavori di messa in sicurezza sono stati tempestivi non ci sono stati rischi per la nostra comunità anche se mi è stato fatto notare dai tecnici che la falla era vecchia di giorni e piuttosto importante.

Questa segnalazione tardiva avrebbe potuto causare un incidente di notevoli proporzioni che avrebbe danneggiato gravemente persone e case, mettendo a rischio la vita di tutti. Questo episodio ha messo in evidenza quanto sia importante la collaborazione tra cittadini e autorità comunali per garantire la sicurezza di tutti; vi esorto dunque a prendere esempio dal consigliere Ramundi e non avere timore di segnalare una qualsiasi anomalia perché un rapido intervento può prevenire e scongiurare incidenti più gravi».