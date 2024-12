Manomettono l'alimentazione elettrica a una ditta di surgelati

TERMOLI. Per una volta la rete del Borghi di Eccellenza non promuove cultura, ma invoca sicurezza, denunciando, tra i vari atti registrati in città, l'azione avvenuta ai danni di una ditta di surgelati.

Nella nottata del 23 dicembre, infatti, è stata presa di mira da chi ha manomesso gli alimentatori di corrente elettrica, forse per permettere lo scongelamento del prodotto pronto alla vendita a partire dal successivo 27 dicembre.

La mattina seguente in occasione di una ricognizione, la sorpresa ha preso il sopravvento allo stupore nel vedere manomessi i quadri elettrici esterni che governano la mandata di corrente verso i frigoriferi.

Per fortuna la manomissione ha arrecato solo danno all’alimentazione elettrica e non alle macchine refrigeranti e quindi al prodotto.

È stata sporta regolare denuncia presso la stazione Carabinieri di Termoli.