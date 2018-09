SAN SALVO. Un tremendo incidente agricolo si è verificato nella tarda mattina di oggi in territorio di San Salvo, al confine tra Abruzzo e Molise. Un trattore guidato da un 79enne, O.A. le iniziali, si è ribaltato improvvisamente con l'uomo che è rimasto schiacciato sotto al mezzo da lavoro. La tragedia è avvenuta in località Bosco Motticce.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Vasto, i Carabinieri, la Polizia Locale di San Salvo, i sanitari del 118 e l'elisoccorso. Inutili i soccorsi, gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano. L'eliambulanza è ripartita vuota.