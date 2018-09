Aggressione e minacce con coltello: scatta la denuncia per un termolese

TERMOLI. Il personale del Commissariato di Polizia di Termoli nei giorni scorsi è intervenuto presso un esercizio commerciale a seguito di segnalazione di una lite in atto; sul posto gli Agenti, dopo aver sedato la lite, denunciavano a piede libero un uomo del posto per minacce aggravate in quanto con l’uso di un coltello, poi sequestrato, aveva rivolto minacce gravi nei confronti dell’altra persona.