Lite al suo rientro a casa, marito picchia la moglie

TERMOLI. Indagano gli agenti anticrimine della Polizia di Stato del commissariato di Termoli su una lite in famiglia avvenuta nel pomeriggio di giovedì in una abitazione di via Montecarlo.

La volante del comando di via Cina in servizio è stata allertata dalle urla avvertite dai vicini di una coppia. Un uomo, rientrando a casa, ha discusso con la moglie e le ha messo le mani addosso, picchiandola. Secondo le informazioni reperite dagli investigatori, infatti, pare che non sarebbe stata la prima volta nell’ambito di quel menage domestico.

Tuttavia, la signora non ha voluto che venisse chiamato il 118 né recarsi al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, rifiutando di fatto il soccorso medico, così come non ha denunciato i maltrattamenti subiti.