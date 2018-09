Arrestato in A14 albanese 38enne, era ricercato

VASTO. Continua senza sosta l’azione di controllo e contrasto alla criminalità da parte della Polizia Stradale di Chieti e Vasto sud.

In seguito all’intensificazione del controllo del territorio si mettevano in atto più dispositivi da parte della Polizia Stradale di Chieti, diretti dal Commissario Capo Fabio Polichetti e coordinati dall’Ispettore Superiore Antonio Pietroniro.

Nella rete messa in atto sulla viabilità ordinaria ed autostradale nell’ultima settimana, dopo l’operazione messa a segno lunedì 17 con l’arresto di una persona, la denuncia a piede libero di una seconda ed il recupero di 4 autovetture, rubate poco prima nel centro abitato di Francavilla al mare, anche nella mattinata odierna veniva rintracciato ed arrestato un cittadino di nazionalità albanese sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Como, per reati contro la prostituzione.

L’operazione scattava verso le 11,00 di questa mattina nei pressi dell’area di parcheggio San Lorenzo in A/14, dove un equipaggio in borghese della Polizia Stradale di Chieti e due equipaggi della Polizia Stradale di Vasto sud bloccavano L. A. di anni 38 il quale stava percorrendo l’autostrada in direzione Milano, presso la propria abitazione, dopo aver trascorso un periodo di vacanza in Albania.

Lo stesso veniva condotto presso la Sottosezione di Vasto sud per poi associarlo alla casa circondariale di Vasto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.