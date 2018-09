Cade sul campo da cross, trauma cranico per un 48enne

MONTENERO DI BISACCIA. Incidente all’interno di un campo privato da motocross a Montenero di Bisaccia. Il 48enne M. S., alla guida di una moto da competizione durante uno dei giri del tracciato ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato a terra, sulla pista in terra, procurandosi una ferita al ginocchio sinistro, diverse escoriazioni e anche un lieve trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della postazione di Montenero di Bisaccia del 118 Molise, con gli operatori volontari della Confraternita della Misericordia in ambulanza. Il 48enne crossista è stato subito trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, in codice giallo, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti diagnostici del caso, al termine dei quali i medici lo hanno trattenuto in osservazione.