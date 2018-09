«E poi non lamentiamoci se non ci viene assegnata la Bandiera blu»

TERMOLI. Ancora una segnalazione di degrado e di abbandono illecito di rifiuti sul nostro territorio, quella che ci viene dalla signora Angela Costantiello, presidente della ssd Runners Termoli.

«Ogni giorno mi alleno percorrendo il litorale Sud e il lungomare Nord, mi piange il cuore vedere certe meraviglie lasciate in abbandono, incontrare gente sempre a lamentarsi per la sporcizia, senza fissa dimora che usano il belvedere sotto il borgo antico come un campeggio, vedo fotografi spesso rinunciare a servizi fotografici indignati per la sporcizia, e mentre corro devo avere lo sguardo sempre rivolto a terra per non calpestare rifiuti ecc. ecc...

Credo che Termoli non abbia avuto la bandiera Blu anche per queste realtà, continuerò a collaborare perché credo che denunciare certi problemi aiutano a smuovere chi dovrebbe intervenire per mantenere pulite queste zone simbolo di una Termoli perduta».