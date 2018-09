Scaramucce tra i tifosi della Vastese e del Campobasso sull'A14

VASTO. Poteva finire come lo scorso anno, a dicembre, quando nel post partita di Vastese e Campobasso le due tifoserie vennero a contatto in via Del Giglio e se le diedero di santa ragione(LEGGI), ma fortunatamente non è andata così.

Nella giornata di oggi durante la trasferta in terra marchigiana, per i biancorossi in casa del Matelica e per i rossoblù in casa della Sangiustese, le tue tifoserie hanno avuto delle scaramucce in ragione proprio delle vecchie ruggini che scorrono tra i due gruppi di tifosi organizzati.

Dal Centro Operativo Autostradale(Coa) di Pescara ci è stato fatto sapere che non vi è stato un vero e proprio scontro, ma solo qualche alterco tra dei tifosi biancorossi che erano su un pullman da 50 e due pulmini da 9 posti dove erano i molisani. L'accesa discussione è avvenuta presso l'area di servizio Chienti a Sant'Elpidio a Mare (FM) e fortunatamente non ha avuto modo di continuare perché un pullman era in procinto di arrivare e l'altro di ripartire.