Raccolta differenziata, contenitore in fiamme in via Martiri della Resistenza

Cronaca di La Redazione TERMOLI. Vigili del fuoco di Termoli impegnati a spegnere le fiamme che sono state appiccate nel pomeriggio di oggi 17 settembre, in un contenitore dei rifiuti della raccolta differenziata per carta e cartone, quelli bianchi. Il piccolo rogo è avvenuto all'incrocio tra via Molise e via Martiri della Resistenza, poco dopo le 16. Il cassonetto è andato distrutto.