Si ribalta col camion all'ingresso della Tangenziale, ferito un 60enne

TERMOLI. Si ribalta col mezzo pesante di cui era alla guida e finisce al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Brutta disavventura per un camionista 60enne residente a Cerignola, che nella notte ha perso il controllo dell’autoarticolato che stava guidando sulle rampe d’ingresso della tangenziale di Termoli.

Il camion si è coricato su un fianco, ingombrando buona parte della carreggiata.

Sul posto, appena scattato l’allarme al centralino del 118, l’equipe medica del Molise soccorso della postazione adriatica, con gli operatori volontari della Misericordia in ambulanza.

Il 60enne è stato trasportato all’ospedale San Timoteo e non dovrebbe essere in condizioni critiche, per fortuna.

Intervenuti anche la Polizia e i Carabinieri.