GUARDIALFIERA. «Si continua a sorpassare sulla diga nonostante il divieto».

Una segnalazione che giunge non come un fulmine a ciel sereno, bensì come una pratica ricorrente che vede molti automobilisti non rispettare i limiti e le prescrizioni imposti per garantire la riapertura dei due viadotti che attraversano la diga del Liscione.

Abbiamo anche appurato tecnicamente, ma non avevamo dubbi circa le scelte assunte per permettere una circolazione in sicurezza rispetto alla velocità ridotta che deve essere mantenuta nel percorrere i chilometri di ponti che collegano i due estremi dell'invaso artificiale di Guardialfiera.

Ci è stato assicurato anche che la realizzazione della rete viaria che poggia coi piloni nell'acqua sbarrata del Biferno è stata portata avanti nel migliore dei modi, soprattutto con l'utilizzo di materiali adeguati.

Ciò non toglie che ora sta diventando un freno notevole al collegamento lungo la direttrice Bifernina, da qui la necessità di individuare percorsi alternativi, anche se il costo appare al momento davvero proibitivo.

Quindi, l'esortazione è rispettare limiti e divieti, come quello di sorpasso ad esempio, munendosi della pazienza necessaria.