Fiat Doblò sventrato dal guardrail, non c'è scampo per due passeggeri

PETACCIATO. Tragico incidente quello avvenuto sulla carreggiata Sud dell'autostrada A14, poco dopo le 13. Un Fiat Doblò con a bordo 4 persone è finito contro un guard rail nel territorio comunale di Petacciato. L'incidente si è verificato al km. 466 ed è costato la vita a due persone e altre due sono ferite che sono state trasferite presso il San Timoteo di Termoli. Queste ultime, tra cui una donna, sono state estratte da un groviglio di lamiere da parte dei Vigili del fuoco. I soccorritori si sono trovati davanti una scena macabra. Si tratta di una famiglia originaria di Bisceglie che stava facendo rientro al sud.

Sul posto il 118 abruzzese con gli operatori volontari della Misericordia di Termoli, Polizia autostradale, il personale di Società Autostrade e Vigili del fuoco di Vasto e Termoli. Disagi alla circolazione per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli con l’autostrada che è stata chiusa temporaneamente a Vasto Sud - San Salvo per chi entra in direzione sud.