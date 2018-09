Tragico schianto sull'A14, la famiglia di Bisceglie tornava dalla Sardegna

PETACCIATO. Una famiglia distrutta, quella coinvolta nell’incidente avvenuto al km 466, ieri alle 13.30.

Un nucleo familiare che tornava col Fiat Doblò a Bisceglie da un matrimonio in Sardegna.

Per cause al vaglio degli investigatori della Polizia autostradale della sottosezione di Vasto Sud contro la barriera metallica alla destra dell’autovettura, quella che delimita proprio la carreggiata. Il guardrail ha letteralmente infilzato la macchina, non dando scampo a due delle 4 persone presenti nell’abitacolo, uccidendole. Si tratta della 56enne Anna Dell’Orco di Bisceglie e del 36enne Leonardo Papagni, originario di Trani, fidanzato della figlia. A guidare il Doblò – presumibilmente - il padre 59enne, rimasto ferito e non in modo grave, al contrario della figlia 29enne, che è stata operata per molte ore da ieri pomeriggio e per la notte.

Sul posto sia il 118 Abruzzo che Molise coi volontari della Misericordia di Termoli, ai Vigili del fuoco dei distaccamenti di Termoli e Vasto e gli agenti della Polstrada, oltre ai tecnici della società

Le salme sono state ricomposte all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli.