Rissa tra immigrati in mezzo alla gente al Terminal bus

TERMOLI. Rissa tra immigrati in mezzo alla gente. Una decina di rifugiati, probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, ha iniziato a litigare al terminal bus di via Martiri della Resistenza, passando dalle parole ai fatti. Spintoni, schiaffi, urla e calci, che hanno spaventato non poco tutte le persone che erano lì in attesa di ripartire per le loro destinazioni.

I fatti sono avvenuti ieri sera, dopo le 20.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante del commissariato di Polizia e anche una pattuglia della Polizia municipale. All’arrivo delle forze dell’ordine pare che gli immigrati abbiano tentato di reagire contro gli uomini in uniforme.