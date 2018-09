TERMOLI. Per allagare le strade di Termoli, avere centimetri di precipitazioni meteoriche sull'asfalto, rivoli nei tratti in pendenza, basta anche un semplice acquazzone. Come dimostra quanto avvenuto stamani in città, specie nel centro storico e sul lungomare Nord Cristoforo Colombo e sul piazzale del Porto.

Magari un problema di tenuta idraulica in vari settori del territorio comunale?

Tempo fa, ma non molto, pubblicammo una segnalazione per un ristagno d'acqua adiacente a via Corsica e alla statale 16, evidenziando come l'intero comprensorio urbano mostrasse criticità.

Per fortuna, anche interrogando i Vili del fuoco del distaccamento di Termoli nella circostanza non è stato necessario correre ai ripari per intervenire a causa del maltempo, ma il tessuto cittadino va curato al meglio. Intanto, cominciamo a pulire tombini e pozzetti.