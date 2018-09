Coppia di minorenni si allontana da casa, presentata denuncia ai Carabinieri

VASTO. Una ragazza minorenne di 17 anni di origine rumene ed un ragazzo di 16 anni italiano si sono allontanati da casa nella giornata di ieri. La coppia invece di recarsi a scuola come consuetudine ha fatto perdere le proprie tracce. I famigliari hanno presentato regolare denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Vasto, ma per far partire la macchina delle ricerche bisognerà attendere ancora alcune ore così come da procedura.

Se qualcuno avesse notizie in merito può contattare le Forze dell'ordine, oppure i seguenti numeri di telefono: 3486449899 o 3899969203.