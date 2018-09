​Ma quanto è furbo l'operaio che ha montato il segnale?

TERMOLI. Chissà se c'era anche qualche caposquadra nei dintorni, così i furbi sono più di uno. E' proprio furbo chi ha montato quel cartello, avrebbe potuto metterlo a fine marciapiede oppure appoggiato alla ringhiera.



Ma come si fa a non pensare a quanti problemi procurerà quel palo messo così, come giovedì in mezzo alla settimana?

Qualche esempio? Portatori di handicap, carrozzelle o passeggini per neonati, che saranno costretti a "rotolare" per strada in un'arteria, via Asia, dove i più sfrecciano a velocità non consentita.

Lavori che costano alla collettività, a proposito ma qualcuno va a controllare come vengono eseguiti certi lavori o dobbiamo essere sempre in balia dei soliti furbi?

Lo speriamo e promettiamo sin da ora che tra qualche giorno torneremo sul luogo del misfatto per vedere se qualche anima più del Municipio abbia letto...

Naturalmente al posto della parola furbo ogni lettore metta l'aggettivo più adatto...