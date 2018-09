CAMPOBASSO. Il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Cristina D’Angelo, ha salutato tutti stamani nell’aula didattica del Comando del 115 a Campobasso. Lascia la guida del Comando per passare al prestigioso incarico di dirigente del servizio ispettivo nazionale del Corpo a Roma. Nel corso della conferenza stampa è stato effettuato un corposo bilancio delle attività svolte nel periodo trascorso a Campobasso.

Nell’ultimo giorno trascorso in Molise, la D’Angelo ha focalizzato molto la sua attenzione su alcuni aspetti che riguardano l’operatività a supporto della sicurezza e della salvaguardia delle vite umane, anche in mare, dove ha precisato che sono stati ben 12 gli interventi degli addetti al presidio acquatico, per poi passare all’emergenza sisma, gestita quasi esclusivamente dal comando provinciale di Campobasso.

Gestite le emergenze invernali con la neve del 2017 e gli incendi dell’estate sempre 2017.

Dal 14 agosto ben 2.223 gli interventi di verifica sismica, con le squadre Sapr che gestiscono i droni e supportano gli altri reparti.

«In questi due anni il Corpo nei confronti della cittadinanza si è aperto al pubblico, a disposizione gli uffici mattina e pomeriggio, l’apertura dello sportello informativo a Termoli e la prevenzione incendi col front-office».

Non solo, la D’Angelo ha sottolineato l’apertura dell’ufficio di Polizia giudiziaria e la creazione del nucleo innovativo Niat.

Sul presidio acquatico, evidenziata la presenza lungo la costa di mezzi e persone che hanno dato modo di fornire informazioni, quindi curando anche l’aspetto della prevenzione.

Meritevole di sottolineatura la creazione dell’ufficio di vigilanza e coordinamento e il monitoraggio delle cosiddette vie di fuga.

E’ stata realizzata anche la mappatura degli idranti in tutti e 84 i Comuni della provincia di Campobasso, durato 5 mesi.

Ultimo, ma solo in senso cronologico, la firma della convenzione sulle attività di controllo delle infrastrutture e del lago di Guardialfiera.

Alla conferenza stampa, a cui erano presenti anche i collaboratori principali della D’Angelo, tra cui il capo del distaccamento di Termoli, Aldo Ciccone, mostrate decine di slide con tutti i dati riferiti all’attività portata avanti dal comando provinciale dei Vigili del fuoco di Campobasso.