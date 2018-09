Vigili in lutto, è morto Michelangelo Mansolino

TERMOLI. Il corpo della Polizia municipale di Termoli di nuovo in lutto. E’ morto, al Neuromed di Pozzilli, a 68 anni, Michelangelo Mansolino, che fino a qualche anno fa era in servizio tra i Vigili urbani della città adriatica.

A ricordarlo è Michele Trombetta.

«Solo qualche settimana fa ci siamo incontrati in pieno centro, tu con la tua inseparabile e sorridente signora Rita.

Ci eravamo salutati dandoci un appuntamento per un piacere amichevole che dovevo esaudirti, ieri sera la doccia fredda che davvero mi ha sconvolto la serata, tu sempre sorridente anche se la vita non ti ha sempre riservato solo gioie, ora che potevi goderti un po’ la vita, dopo tanti anni di onorato servizio in divisa, il destino ti sottrae all’affetto e all’amore dei tuoi cari.

Una mazzata per coloro che ti stavano accanto, tu sempre cosi sorridente e pronto alla battuta.

Da Vigile urbano sempre corretto mai ti ho visto essere sopra le righe, quando eri per strada a fare il tuo lavoro sempre pronto con modi garbati a fornire le indicazioni richieste, oppure spiegare all'utente sanzionato le motivazioni del provvedimento, senza alzare mai i toni, tanto che ti chiamavo il “Ghisa Gentiluomo”.

Quante cassette di musica per la tua autoradio ho preparato.

Un amico davvero speciale e non lo dico ora che sei volato in cielo, l'ho sempre pensato, perchè tu eri questo.

Michelangelo già il tuo nome spiega tutto e ora sei volato lassù, tra gli Angeli, cosi improvvisamente che ancora nessuno se ne sta rendendo conto, soprattutto la tua famiglia che ha visto in pochi attimi sconvolgere l’esistenza di tutti.

Anche i tuoi ex colleghi oggi hanno perso un amico.

Una scomparsa davvero prematura e ora per quanto mi riguarda rimarrà lo scrupolo di non aver potuto esaudire nei tuoi confronti l’ultima richiesta che mi hai fatto.

Ciao Amico mio, come si dice in questi casi che la terra ti sia lieve».

La nostra redazione è vicina alla famiglia Mansolino, alla signora Rita ai figli Antonio, Valeria e Francesco, alla nuora Ana e al genero Andrea, ai nipoti e ai parenti tutti.

I funerali si svolgeranno sabato 22 settembre alle ore 16 presso la Chiesa San Francesco in Termoli.

Per espresse volontà, sono stati prelevati e donati gli organi di Michelangelo Mansolino.