Un tappeto di fiori per il feretro di Michelangelo Mansolino

TERMOLI. Funerali alla chiesa di San Francesco per l’agente di Polizia municipale in pensione Michelangelo Mansolino, deceduto ieri a 68 anni a causa di una emorragia cerebrale, mentre era ricoverato al Neuromed di Pozzilli. In tanti sono accorsi per porgere l’estremo saluto e per stringersi attorno alla sua signora Rita e ai figli.

Un tappeto di fiori ha atteso il feretro, tanta gente commossa e i suoi ex colleghi in lacrime.

Michelangelo Mansolino ha lasciato un gran vuoto con la sua salita al cielo.