Schianto sull'A14, migliorano padre e figlia, ieri i funerali di Anna e Leonardo a Bisceglie

TERMOLI. Migliorano le condizioni dei due feriti e superstiti del tragico schianto avvenuto mercoledì scorso alle 13.30 al km 466 dell’autostrada adriatica A14. La 29enne, che nell’incidente ha perso il fidanzato 36enne Leonardo Papagni e la madre 56enne Anna Dell’Orco, è sempre tenuta sotto stretto monitoraggio nel reparto di rianimazione del pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo. Attualmente si può considerare fuori pericolo, ma il timore dei medici è qualche complicazione, per questo non le fanno lasciare la terapia intensiva. Migliorano anche le condizioni del papà di 59 anni che probabilmente per gli investigatori era alla guida del Fiat Doblò finito contro il guardrail. Intanto, dopo che la Procura di Larino ha evitato l’autopsia sui cadaveri di Anna e Leonardo, i due feretri sono partiti per Bisceglie nella serata di giovedì e ieri pomeriggio, in due distinte funzioni religiose sono stati celebrati i rispettivi funerali. Alle ore 15 si terrà il funerale della vittima più giovane, Leonardo Papagni, nella chiesa di san Pietro, mentre alle 16 l’ultimo saluto ad Anna Dell’Orco nella chiesa di sant’Andrea apostolo. Su questa tragedia sono arrivati il cordoglio del sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e del presidente del consiglio comunale Gianni Casella.