Trasporto dializzati, polemiche su rimborsi e costi extra

TERMOLI. Il Comitato Aned di Abruzzo e Molise evidenziano che nel distretto Sanitario di Termoli/Larino vigono invece caos ed anarchia, per cui i pazienti dializzati ricevono si ii rimborso delle spese di viaggio ma devono integrare comunque tale cifra per pagare, quella superiore, richiesta dai vettori che li trasportano da casa all'ospedale e ritorno. «Si chiede, a chi di competenza e, nello specifico, Regione Molise, Asrem e Direzione Sanitaria, di attivare immediatamente una convenzione, anche a vettore multiplo, o a fornire direttamente il servizio, in accordo con la citata legge, con la Dgr n.205/1981, in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, relativi ai livelli essenziali di assistenza (cosiddetti Lea)». L’associazione, infine, invita i vettori privati (cosiddette Associazioni di volontariato) a rilasciare regolari ricevute ai trasportati, in modo da poter permettere agli stessi di ottenere un reale completo rimborso delle spese di trasporto sostenute, oltre che per verificare la congruità delle stesse.