Il maltempo dopo il weekend, allerta "gialla" della Protezione civile

TERMOLI. Sembra incredibile, dopo un fine settimana meraviglioso, climaticamente parlando.

La Protezione civile, con gli esperti meteo della sala operativa regionale, ha diramato un’allerta gialla meteo.

Previsti da lunedì mattina venti forti nord-orientali con raffiche di burrasca. Possibili mareggiate sulle coste esposte. Precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sempre a partire dalla mattinata e con maggiore intensità sui settori Orientali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Per criticità Idrogeologica e temporali allerta sul "Litorale Molisano” per moto ondoso, mentre su tutte le zone per vento.