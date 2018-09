Due banditi a volto coperto rapinano la Bper Banca di via Fratelli Brigida

TERMOLI. Due banditi a volto coperto hanno rapinato la sede di Termoli della Bper (Banca Popolare dell'Emilia Romagna), ex Bls.

Minacciato il personale e i dipendenti, si sono udite anche delle urla e dopo aver arraffato il contante, da quantificare, sono fuggiti via, prima a piedi, da via Fratelli Brigida a via Mulini a Vento e da qui in via Rio Vivo. Poi in macchina, verso Sud.

Immediatamente è scattato il dispositivo anti-rapina, con gazzelle dei Carabinieri e volanti del Commissariato a presidiare le possibili via di fuga.

I due erano armati di taglierino, avevano un chiaro accento pugliese. Uno alto e l'altro più basso, quest'ultimo ha scavalcato il bancone, minacciando la cassiera e portando via una cassetta con i soldi, circa 3mila euro. Il secondo è entrato dopo, a dare man forte al suo complice.

Attualmente la banca è chiusa per far compiere le attività investigative e i rilievi della Scientifica alle forze dell'ordine.