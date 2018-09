Inchiesta antidroga, udienza preliminare per i 41 indagati

LARINO. Si discute oggi nell’udienza preliminare dinanzi al gup del Tribunale frentano il rinvio a giudizio per reati connessi alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti per 41 persone, molti giovani, tra cui circa la metà residenti a Termoli. Si tratta di 9 donne e 32 maschi, di cui sei che gravitano a San Severo e solo due in Lombardia. Una inchiesta che era stata avviata da tempo e che aveva visto indagati quasi un centinaio di persone.

Una risposta della Magistratura frentana in Basso Molise rispetto al dilagare del fenomeno di consumo delle sostanze psitrocope. L’avviso di conclusione indagini preliminari è stato notificato a fine settembre dello scorso anno, mentre le richieste di rinvio a giudizio sono successive di alcuni mesi. Nei documenti trasmessi dalla Procura ci sono anche soliti noti del mondo dello spaccio e un ampio spettro di ipotesi di reato commesse a vario titolo dagli indagati.

Dal semplice favoreggiamento, per chi fungeva da palo per eludere e avvisare circa il passaggio delle forze dell’ordine nei pressi dei luoghi scelti per lo spaccio, sia per le cessioni di eroina e cocaina, ma non solo, anche metadone, hashish e marijuana. Contestata in alcuni casi anche la falsa testimonianza. Tanti, davvero numerosi, gli assuntori, non tutti identificati in questa inchiesta dai numeri preoccupanti, che si riferisce a un periodo circoscritto al 2013 in località come Termoli, Montecilfone, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni e San Severo, tutti centri dove dimorano gli indagati.

Le dosi contestate si aggirano anche nell’ordine di decine e decine di grammi di droga per ciascun addebito penale. Gli episodi documentati dagli inquirenti, che si sono avvalsi delle forze dell’ordine a cui hanno delegato l’attività investigativa, sono decine e decine e anche il giro di stupefacenti e di controvalore. Ben 17 gli indagati incorsi in recidive, specifiche, infraquinquennali e reiterate. Ora le 41 richieste di rinvio a giudizio, con la maggior parte dei casi riferita a persone comprese dai 28 ai 36 anni, andranno al vaglio del Giudice per l’udienza preliminare, richiesta firmata dallo stesso Procuratore Antonio La Rana.