TERMOLI. Il Capitano di Fregata, Francesco Massaro, comandante della Capitaneria di Porto di Termoli compie i suoi primi 100 giorni dal suo insediamento e come si dice in gergo, tanta acqua è passata in questi poco più di tre mesi sotto i ponti e con lui abbiamo fatto una bella chiacchierata per vedere come ha trascorso questi primi 100 giorni da comandante a capo del porto adriatico.