TERMOLI. Gesto clamoroso quanto simbolico: gli ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise hanno bloccato i lavori del Consiglio regionale del Molise, a Campobasso. Le premesse erano state date dalla nota con cui il Comitato che raduna i dipendenti licenziati a fine 2016 aveva attaccato a viso aperto la politica regionale, artefice, più che complice della chiusura dello stabilimento saccarifero termolese.

«Voi ci avete chiuso, ridateci la dignità», oppure «Disoccupati regionali», sono alcuni degli slogan impressi a caratteri cubitali sugli striscioni affissi tutti intorno a Palazzo D'Aimmo, nel capoluogo.

«Stiamo in attesa - ci ha riferito Francesco Milazzi, uno dei più attivi del Comitato - gli chiediamo dove erano quando lo Zuccherificio ha avuto due fallimenti per una cattiva gestione. Loro hanno non solo un dovere morale, ma materiale, perché la colpa della chiusura dell'azienda è loro.