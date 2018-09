Iorio e Vitagliano assolti in Cassazione, l'ex Governatore prepara il ritorno alla Regione

TERMOLI. Assolti in primo grado, condannati in appello e definitivamente assolti nel terzo grado di giudizio, alla Suprema Corte di Cassazione. Michele Iorio e Gianfranco Vitagliano chiudono così l'ennesima odissea giudiziaria, costata l'esclusione dal Consiglio regionale all'ex Governatore.

Per i giudici il fatto non sussiste. L'inchiesta era relativa allo Zuccherificio del Molise, una delle varie branche spacchettate da una inchiesta originaria.

A difendere i due imputati, condannati in appello a sei mesi, l'avvocato Arturo Messere per Iorio e Oreste Campopiano per Vitagliano.

Iorio prepara così il suo ritorno in Consiglio regionale.

Nella causa penale erano costituiti parte civile sia la Regione Molise che il Codacons.